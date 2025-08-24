Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5 - 24.08.2025, ПРАЙМ
Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5
Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5 - 24.08.2025, ПРАЙМ
Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели искусственного интеллекта Grok 2.5 его компании xAI. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T01:44+0300
2025-08-24T01:44+0300
технологии
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели искусственного интеллекта Grok 2.5 его компании xAI. "Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом. Исходный код модели Grok 3 будет открыт приблизительно через шесть месяцев", - написал Маск в соцсети X. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
технологии
Технологии
01:44 24.08.2025
 
Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5

Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели искусственного интеллекта Grok 2.5

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели искусственного интеллекта Grok 2.5 его компании xAI.
"Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом. Исходный код модели Grok 3 будет открыт приблизительно через шесть месяцев", - написал Маск в соцсети X.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
