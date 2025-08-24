Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели Grok 2.5

https://1prime.ru/20250824/mask-861156975.html

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил об открытии исходного кода модели искусственного интеллекта Grok 2.5 его компании xAI. "Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь с открытым исходным кодом. Исходный код модели Grok 3 будет открыт приблизительно через шесть месяцев", - написал Маск в соцсети X. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

