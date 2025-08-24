Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250824/moshenniki-861165866.html
Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры
Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры - 24.08.2025, ПРАЙМ
Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры
Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T13:29+0300
2025-08-24T13:29+0300
происшествия
мвд
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_0:235:2935:1886_1920x0_80_0_0_1f37686945eb2cd7bf8ef7fae659cfe9.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне."В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету", - говорится в сообщении. В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу". "Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250822/shtraf-861088677.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_166:0:2769:1952_1920x0_80_0_0_af5c30c41a424bbe53e01ff16ea07d78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, финансы, банки
Происшествия, МВД, Финансы, Банки
13:29 24.08.2025
 
Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры

Мошенники похитили у пенсионера четыре миллиона рублей с помощью игры на смартфоне

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне.
"В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету", - говорится в сообщении.
В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу".
"Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
22 августа, 11:36
 
ПроисшествияМВДФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала