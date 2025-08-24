Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена

https://1prime.ru/20250824/moskalkova-861186332.html
2025-08-24T22:30+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников. "При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.
