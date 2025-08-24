Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена - 24.08.2025
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена
2025-08-24T22:30+0300
2025-08-24T22:30+0300
политика
общество
россия
рф
украина
татьяна москалькова
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников. "При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.
рф
украина
общество , россия, рф, украина, татьяна москалькова
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Татьяна Москалькова
22:30 24.08.2025
 
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена

Москалькова провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников.
"При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.
ПолитикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАТатьяна Москалькова
 
 
