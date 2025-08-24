https://1prime.ru/20250824/moskva-861174662.html
Владельцам машин, оставшимся на парковке в ЦДМ, разрешили их забирать
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Автовладельцам, чьи машины остались на подземной парковке в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве после ЧП, разрешили по очереди забирать свои авто, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Территория вокруг торгового центра оцеплена. К вечеру людям, чьи машины находились на подземном паркинге Центрального детского магазина, разрешили по очереди забирать свои автомобили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
