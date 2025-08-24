Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250824/moskva-861179857.html
На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ
На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ
На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ
Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T19:38+0300
2025-08-24T19:38+0300
происшествия
россия
общество
москва
сергей собянин
мчс
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861174252_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_63b96b7fdf42f5380c8ee3ea80f9f13a.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Движение транспорта на Лубянской площади ограничили. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20250824/moskva-861174662.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861174252_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f1073ad0a7625b0639ad44922dc73587.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, сергей собянин, мчс, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин, МЧС, СК РФ
19:38 24.08.2025
 
На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ

Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в ЦДМ, восстановили

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУ Центрального детского магазина в Москве
У Центрального детского магазина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
У Центрального детского магазина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Движение транспорта на Лубянской площади ограничили.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Оцепление у Центрального детского магазина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Владельцам машин, оставшимся на парковке в ЦДМ, разрешили их забирать
18:10
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоМОСКВАСергей СобянинМЧССК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала