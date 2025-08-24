https://1prime.ru/20250824/moskva-861179857.html

На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ

На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ

На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ

Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T19:38+0300

2025-08-24T19:38+0300

2025-08-24T19:38+0300

происшествия

россия

общество

москва

сергей собянин

мчс

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861174252_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_63b96b7fdf42f5380c8ee3ea80f9f13a.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Движение транспорта на Лубянской площади ограничили. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://1prime.ru/20250824/moskva-861174662.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, сергей собянин, мчс, ск рф