На Лубянской площади в Москве восстановили движение после ЧП в ЦДМ
2025-08-24T19:38+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на Лубянской площади, ограниченное из-за ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ), восстановили, сообщает Госавтоинспекция Москвы. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Движение транспорта на Лубянской площади ограничили. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
