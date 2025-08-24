Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России" - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/moskva-861182878.html
В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России"
В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России" - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России"
Экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России" прошла 24 августа на гребном канале в Крылатском в Москве, сообщает Российский экспортный центр... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T20:57+0300
2025-08-24T20:57+0300
экономика
бизнес
россия
москва
рф
китай
рэц
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861182697_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_ed0e1030e2d44302fcd8fca8b8bc2632.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России" прошла 24 августа на гребном канале в Крылатском в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Она состоялась в рамках программы Чемпионата России по гребному спорту и объединила бизнес, спорт и дипломатию для продвижения отечественной продукции на международной арене. Мероприятие, направленное на установление деловых контактов, обмен опытом и поддержку отечественных производителей, организовал Российский экспортный центр", - говорится в сообщении. В регате участвовали представители крупного и малого бизнеса, посольств более 20 государств, органов власти России, а также амбассадоры бренда "Сделано в России". "У спорта и экспорта есть много общего. Спорт — это такое пространство доверия, в котором формируется химия отношений, и не важно профессиональный ты спортсмен или любитель, который хочет вести здоровый образ жизни. Именно это пространство доверия формирует желание сотрудничать как в рамках командных состязаний, пример — наша сегодняшняя регата, так и в профессиональной деятельности", — отметила на мероприятии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Одним из главных событий дня стал бизнес-завтрак с послами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества и новые возможности для расширения экспортных поставок. Такой формат встречи позволил укрепить деловые отношения и выстроить конструктивный диалог по вопросам международной торговли. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула стратегическую важность подобных инициатив. "Российский экспортный центр открывает возможности для регионов Российской Федерации, включая самые отдаленные, представлять уникальную российскую продукцию и изделия народных промыслов, несущие в себе культурное наследие страны, на международном рынке", - заявила она. Продукция компаний под эгидой программы "сделано в россии" Важной частью регаты была презентация продукции компаний, которые продвигаются под эгидой программы "Сделано в России". Участники мероприятия смогли ознакомиться с ассортиментом и инновационными решениями российских производителей. Дополнительно состоялась дегустация продуктов питания, она позволила гостям оценить качество отечественной продукции. В частности, были представлены такие экспортирующие бренды как: "Миллениум", бренд "Лебер" — производитель детских игровых площадок, известный высоким качеством и активной экспортной деятельностью, "Иль Мио МОРОЖЕНКО", бренд "Айскро", производит протеиновое мороженое, которое не повышает сахар в крови, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ, а также линейку веганских продуктов и полезное мороженое с витаминами и пробиотиками для заботы о своем здоровье. Также бренд "Напитки Подмосковья", Bloomtea — бренд премиальных чайных и функциональных напитков, бренд "Нутриционика" производит продукцию для здоровья и красоты под торговой маркой Health Code и бренд "НоваПродукт АГ" — производитель продуктов для здорового питания, а также диетических, диабетическихи обогащенных продуктов. Продукция производится под четырьмя брендами: BIONOVA, NOVASWEET, ОЛ'ЛАЙТ, CHIKOROFF. Кроме того, участвовали бренд "Биолоджик", поставщик меда "Берестов А.С.". В ассортименте компании представлено более 20 видов мёда, собранного в разных регионах страны, бренд "АртВкус" - производитель инновационных безалкогольных функциональных напитков нового поколения, с оригинальной рецептурой на основе молочной сыворотки и натуральных трав, который предоставляет напитки "Эконад" и бренд "Здоровый хлеб"выпускает под брендом "VQ формула" натуральные функциональные хлебобулочные и мучные кондитерские продукты высокой пищевой ценности. Экспортные регаты Спортивная составляющая регаты включала заезды на гребных лодках. "Национальный бренд выполняет важную миссию — он делает сильнее нашу страну и укрепляет наше представительство по всему миру", — сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Экспортные регаты, организуемые РЭЦ, также стали регулярной и важной частью стратегии продвижения отечественной продукции. Изначально эти мероприятия появились как инновационный формат, сочетающий спортивные соревнования с деловыми форумами и тренингами для экспортеров. С 2023 года под эгидой РЭЦ были проведены различные регаты, в том числе уникальная спортивно-образовательная регата "На каблуках" в Новосибирске, ориентированная на развитие женщин-экспортеров. Такие мероприятия позволяют участникам развивать навыки ведения переговоров, укреплять деловые связи и повышать международную конкурентоспособность отечественных компаний. "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" под координацией Министерства промышленности и торговли России. Основной исполнитель программы — Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство России по поручению Президента утвердило обновление программы, которое расширило спектр доступных инструментов продвижения. Среди нововведений — проведение фестивалей и ярмарок "Сделано в России", которые расширяют возможности для демонстрации и продажи различных категорий товаров, включая продукты питания, детские товары, изделия ручной работы и многое другое. Как рассказала Никишина, РЭЦ планирует продолжать проведение экспортных регат в будущем, поскольку они способствуют укреплению экспортного потенциала российских компаний, усилению позиций национального бренда. О РЭЦ Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://1prime.ru/20250804/finansirovanie-860284382.html
https://1prime.ru/20250617/rets-858560913.html
https://1prime.ru/20250710/proekty-859354143.html
https://1prime.ru/20250704/kapital-859168484.html
москва
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861182697_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e311d9218ee56456f92f9f2325eeb29c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, китай, рэц, совет федерации
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, КИТАЙ, РЭЦ, Совет Федерации
20:57 24.08.2025
 
В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России"

В Крылатском прошла экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ Made in Russia
РЭЦ Made in Russia - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
РЭЦ Made in Russia. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России" прошла 24 августа на гребном канале в Крылатском в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Она состоялась в рамках программы Чемпионата России по гребному спорту и объединила бизнес, спорт и дипломатию для продвижения отечественной продукции на международной арене. Мероприятие, направленное на установление деловых контактов, обмен опытом и поддержку отечественных производителей, организовал Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
В регате участвовали представители крупного и малого бизнеса, посольств более 20 государств, органов власти России, а также амбассадоры бренда "Сделано в России".
"У спорта и экспорта есть много общего. Спорт — это такое пространство доверия, в котором формируется химия отношений, и не важно профессиональный ты спортсмен или любитель, который хочет вести здоровый образ жизни. Именно это пространство доверия формирует желание сотрудничать как в рамках командных состязаний, пример — наша сегодняшняя регата, так и в профессиональной деятельности", — отметила на мероприятии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Одним из главных событий дня стал бизнес-завтрак с послами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества и новые возможности для расширения экспортных поставок. Такой формат встречи позволил укрепить деловые отношения и выстроить конструктивный диалог по вопросам международной торговли.
Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула стратегическую важность подобных инициатив. "Российский экспортный центр открывает возможности для регионов Российской Федерации, включая самые отдаленные, представлять уникальную российскую продукцию и изделия народных промыслов, несущие в себе культурное наследие страны, на международном рынке", - заявила она.
Причал торгового порта Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
ВЭБ и "Сбер" профинансируют строительство крупнейшего "сухого порта"
4 августа, 10:30
Продукция компаний под эгидой программы "сделано в россии"
Важной частью регаты была презентация продукции компаний, которые продвигаются под эгидой программы "Сделано в России". Участники мероприятия смогли ознакомиться с ассортиментом и инновационными решениями российских производителей. Дополнительно состоялась дегустация продуктов питания, она позволила гостям оценить качество отечественной продукции.
В частности, были представлены такие экспортирующие бренды как: "Миллениум", бренд "Лебер" — производитель детских игровых площадок, известный высоким качеством и активной экспортной деятельностью, "Иль Мио МОРОЖЕНКО", бренд "Айскро", производит протеиновое мороженое, которое не повышает сахар в крови, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ, а также линейку веганских продуктов и полезное мороженое с витаминами и пробиотиками для заботы о своем здоровье.
Также бренд "Напитки Подмосковья", Bloomtea — бренд премиальных чайных и функциональных напитков, бренд "Нутриционика" производит продукцию для здоровья и красоты под торговой маркой Health Code и бренд "НоваПродукт АГ" — производитель продуктов для здорового питания, а также диетических, диабетическихи обогащенных продуктов. Продукция производится под четырьмя брендами: BIONOVA, NOVASWEET, ОЛ'ЛАЙТ, CHIKOROFF.
Кроме того, участвовали бренд "Биолоджик", поставщик меда "Берестов А.С.". В ассортименте компании представлено более 20 видов мёда, собранного в разных регионах страны, бренд "АртВкус" - производитель инновационных безалкогольных функциональных напитков нового поколения, с оригинальной рецептурой на основе молочной сыворотки и натуральных трав, который предоставляет напитки "Эконад" и бренд "Здоровый хлеб"выпускает под брендом "VQ формула" натуральные функциональные хлебобулочные и мучные кондитерские продукты высокой пищевой ценности.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Недружественные страны продолжают покупать у России товары, заявили в РЭЦ
17 июня, 09:05
Экспортные регаты
Спортивная составляющая регаты включала заезды на гребных лодках.
"Национальный бренд выполняет важную миссию — он делает сильнее нашу страну и укрепляет наше представительство по всему миру", — сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Экспортные регаты, организуемые РЭЦ, также стали регулярной и важной частью стратегии продвижения отечественной продукции. Изначально эти мероприятия появились как инновационный формат, сочетающий спортивные соревнования с деловыми форумами и тренингами для экспортеров.
С 2023 года под эгидой РЭЦ были проведены различные регаты, в том числе уникальная спортивно-образовательная регата "На каблуках" в Новосибирске, ориентированная на развитие женщин-экспортеров. Такие мероприятия позволяют участникам развивать навыки ведения переговоров, укреплять деловые связи и повышать международную конкурентоспособность отечественных компаний.
"Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" под координацией Министерства промышленности и торговли России. Основной исполнитель программы — Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство России по поручению Президента утвердило обновление программы, которое расширило спектр доступных инструментов продвижения. Среди нововведений — проведение фестивалей и ярмарок "Сделано в России", которые расширяют возможности для демонстрации и продажи различных категорий товаров, включая продукты питания, детские товары, изделия ручной работы и многое другое.
Как рассказала Никишина, РЭЦ планирует продолжать проведение экспортных регат в будущем, поскольку они способствуют укреплению экспортного потенциала российских компаний, усилению позиций национального бренда.
ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ выделит 16 миллиардов рублей на проекты ДФО
10 июля, 10:30
О РЭЦ
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Андрей Клепач - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
В ВЭБ отметили сокращение масштабов оттока капитала из России
4 июля, 09:32
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФКИТАЙРЭЦСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала