https://1prime.ru/20250824/moskva-861182878.html

В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России"

В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России" - 24.08.2025, ПРАЙМ

В Москве прошла регата под национальным брендом "Сделано в России"

Экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России" прошла 24 августа на гребном канале в Крылатском в Москве, сообщает Российский экспортный центр... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T20:57+0300

2025-08-24T20:57+0300

2025-08-24T20:57+0300

экономика

бизнес

россия

москва

рф

китай

рэц

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861182697_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_ed0e1030e2d44302fcd8fca8b8bc2632.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Экспортная регата под национальным брендом "Сделано в России" прошла 24 августа на гребном канале в Крылатском в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Она состоялась в рамках программы Чемпионата России по гребному спорту и объединила бизнес, спорт и дипломатию для продвижения отечественной продукции на международной арене. Мероприятие, направленное на установление деловых контактов, обмен опытом и поддержку отечественных производителей, организовал Российский экспортный центр", - говорится в сообщении. В регате участвовали представители крупного и малого бизнеса, посольств более 20 государств, органов власти России, а также амбассадоры бренда "Сделано в России". "У спорта и экспорта есть много общего. Спорт — это такое пространство доверия, в котором формируется химия отношений, и не важно профессиональный ты спортсмен или любитель, который хочет вести здоровый образ жизни. Именно это пространство доверия формирует желание сотрудничать как в рамках командных состязаний, пример — наша сегодняшняя регата, так и в профессиональной деятельности", — отметила на мероприятии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Одним из главных событий дня стал бизнес-завтрак с послами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества и новые возможности для расширения экспортных поставок. Такой формат встречи позволил укрепить деловые отношения и выстроить конструктивный диалог по вопросам международной торговли. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула стратегическую важность подобных инициатив. "Российский экспортный центр открывает возможности для регионов Российской Федерации, включая самые отдаленные, представлять уникальную российскую продукцию и изделия народных промыслов, несущие в себе культурное наследие страны, на международном рынке", - заявила она. Продукция компаний под эгидой программы "сделано в россии" Важной частью регаты была презентация продукции компаний, которые продвигаются под эгидой программы "Сделано в России". Участники мероприятия смогли ознакомиться с ассортиментом и инновационными решениями российских производителей. Дополнительно состоялась дегустация продуктов питания, она позволила гостям оценить качество отечественной продукции. В частности, были представлены такие экспортирующие бренды как: "Миллениум", бренд "Лебер" — производитель детских игровых площадок, известный высоким качеством и активной экспортной деятельностью, "Иль Мио МОРОЖЕНКО", бренд "Айскро", производит протеиновое мороженое, которое не повышает сахар в крови, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ, а также линейку веганских продуктов и полезное мороженое с витаминами и пробиотиками для заботы о своем здоровье. Также бренд "Напитки Подмосковья", Bloomtea — бренд премиальных чайных и функциональных напитков, бренд "Нутриционика" производит продукцию для здоровья и красоты под торговой маркой Health Code и бренд "НоваПродукт АГ" — производитель продуктов для здорового питания, а также диетических, диабетическихи обогащенных продуктов. Продукция производится под четырьмя брендами: BIONOVA, NOVASWEET, ОЛ'ЛАЙТ, CHIKOROFF. Кроме того, участвовали бренд "Биолоджик", поставщик меда "Берестов А.С.". В ассортименте компании представлено более 20 видов мёда, собранного в разных регионах страны, бренд "АртВкус" - производитель инновационных безалкогольных функциональных напитков нового поколения, с оригинальной рецептурой на основе молочной сыворотки и натуральных трав, который предоставляет напитки "Эконад" и бренд "Здоровый хлеб"выпускает под брендом "VQ формула" натуральные функциональные хлебобулочные и мучные кондитерские продукты высокой пищевой ценности. Экспортные регаты Спортивная составляющая регаты включала заезды на гребных лодках. "Национальный бренд выполняет важную миссию — он делает сильнее нашу страну и укрепляет наше представительство по всему миру", — сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Экспортные регаты, организуемые РЭЦ, также стали регулярной и важной частью стратегии продвижения отечественной продукции. Изначально эти мероприятия появились как инновационный формат, сочетающий спортивные соревнования с деловыми форумами и тренингами для экспортеров. С 2023 года под эгидой РЭЦ были проведены различные регаты, в том числе уникальная спортивно-образовательная регата "На каблуках" в Новосибирске, ориентированная на развитие женщин-экспортеров. Такие мероприятия позволяют участникам развивать навыки ведения переговоров, укреплять деловые связи и повышать международную конкурентоспособность отечественных компаний. "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" под координацией Министерства промышленности и торговли России. Основной исполнитель программы — Российский экспортный центр. В 2025 году Правительство России по поручению Президента утвердило обновление программы, которое расширило спектр доступных инструментов продвижения. Среди нововведений — проведение фестивалей и ярмарок "Сделано в России", которые расширяют возможности для демонстрации и продажи различных категорий товаров, включая продукты питания, детские товары, изделия ручной работы и многое другое. Как рассказала Никишина, РЭЦ планирует продолжать проведение экспортных регат в будущем, поскольку они способствуют укреплению экспортного потенциала российских компаний, усилению позиций национального бренда. О РЭЦ Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://1prime.ru/20250804/finansirovanie-860284382.html

https://1prime.ru/20250617/rets-858560913.html

https://1prime.ru/20250710/proekty-859354143.html

https://1prime.ru/20250704/kapital-859168484.html

москва

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, китай, рэц, совет федерации