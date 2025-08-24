Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 24.08.2025
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 14.27 мск в воскресенье Причины перекрытия движения не называются.
14:40 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 14.27 мск в воскресенье
Причины перекрытия движения не называются.
Заголовок открываемого материала