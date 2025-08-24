На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

https://1prime.ru/20250824/most-861169297.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 14.27 мск в воскресенье. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
