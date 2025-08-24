Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
происшествия
тамань
керчь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
тамань, керчь, крым, бизнес
Происшествия, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ, Бизнес
16:15 24.08.2025
 
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
14:59
 
ПроисшествияТаманьКЕРЧЬКРЫМБизнес
 
 
