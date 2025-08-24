https://1prime.ru/20250824/mvd-861157998.html
В МВД рассказали, как распознать террориста
В МВД рассказали, как распознать террориста - 24.08.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как распознать террориста
передает РИА Новости со ссылкой на рекомендации МВД России. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T07:37+0300
2025-08-24T07:37+0300
2025-08-24T07:37+0300
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россиянам назвали признаки, по которым можно распознать террориста, передает РИА Новости со ссылкой на рекомендации МВД России.“Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы”, — отметили в министерстве.Помимо этого, в рекомендациях подчеркнули, что следует обратить внимание на людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи, и держаться подальше от тех, кто ведет себя неадекватно или нервозно, проверяя что-то в одежде или багаже.В МВД обратили внимание, что террориста не всегда можно сразу распознать — он может быть среди обычных людей. Их действия часто малозаметны, но могут выдать их странностью. Если вы видите явные признаки подозрительного поведения, не медлите — сразу звоните в правоохранительные органы, подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20250430/fsb-857155027.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_fe13953762941e7a05f2b5ca754891da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мвд
В МВД рассказали, как распознать террориста
МВД заявило, что распознать террориста поможет одежда
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ.
Россиянам назвали признаки, по которым можно распознать террориста,
передает РИА Новости
со ссылкой на рекомендации МВД России.
“Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы”, — отметили в министерстве.
В ФСБ объяснили, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении
Помимо этого, в рекомендациях подчеркнули, что следует обратить внимание на людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи, и держаться подальше от тех, кто ведет себя неадекватно или нервозно, проверяя что-то в одежде или багаже.
В МВД
обратили внимание, что террориста не всегда можно сразу распознать — он может быть среди обычных людей. Их действия часто малозаметны, но могут выдать их странностью. Если вы видите явные признаки подозрительного поведения, не медлите — сразу звоните в правоохранительные органы, подчеркнули в ведомстве.