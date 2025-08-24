Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250824/norvegiya--861162064.html
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины
Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T11:03+0300
2025-08-24T11:03+0300
вооружения
украина
норвегия
германия
сергей лавров
нато
мид рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны. "Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250822/oruzhie-861101817.html
украина
норвегия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, норвегия, германия, сергей лавров, нато, мид рф, мировая экономика
Вооружения, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, Мировая экономика
11:03 24.08.2025
 
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины

Норвегия выделила более 687,5 миллиона долларов на ПВО для Украины

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны.
"Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО.
Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
22 августа, 15:47
 
ВооруженияУКРАИНАНОРВЕГИЯГЕРМАНИЯСергей ЛавровНАТОМИД РФМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала