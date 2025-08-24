https://1prime.ru/20250824/norvegiya--861162064.html

Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины

Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ

Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на ПВО для Украины

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, сообщает норвежское минобороны. "Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов - ред.) на противовоздушную оборону (для Украины - ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

