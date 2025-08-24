Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью - 24.08.2025
Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью
2025-08-24T04:42+0300
2025-08-24T04:42+0300
общество
бизнес
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, передает РИА Новости со ссылкой на постановление Минтруда России о переносе выходных в 2025 году.Граждане будут отдыхать 3 и 4 (понедельник и вторник), а также 8 и 9 (суббота и воскресенье) ноября. С 5-го по 7-е числа предстоит работать.При этом предшествующая неделя будет с шестью рабочими днями, так как выходной на понедельник переносится с субботы, 1 ноября.Далее официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.
2025
общество , бизнес
Общество , Бизнес
04:42 24.08.2025
 
Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью

Первая неделя ноября 2025 года будет включать три рабочих дня

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, передает РИА Новости со ссылкой на постановление Минтруда России о переносе выходных в 2025 году.
Граждане будут отдыхать 3 и 4 (понедельник и вторник), а также 8 и 9 (суббота и воскресенье) ноября. С 5-го по 7-е числа предстоит работать.

4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства.

При этом предшествующая неделя будет с шестью рабочими днями, так как выходной на понедельник переносится с субботы, 1 ноября.
Далее официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.
 
