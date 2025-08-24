https://1prime.ru/20250824/noyabr-861157585.html

Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью

Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью - 24.08.2025, ПРАЙМ

Россию ждет трехдневная рабочая неделя осенью

Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, передает РИА Новости со ссылкой на постановление Минтруда России о переносе выходных в 2025 году. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T04:42+0300

2025-08-24T04:42+0300

2025-08-24T04:42+0300

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858356256_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_34f38f4b1fc8e89e7c0955c607139890.jpg

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, передает РИА Новости со ссылкой на постановление Минтруда России о переносе выходных в 2025 году.Граждане будут отдыхать 3 и 4 (понедельник и вторник), а также 8 и 9 (суббота и воскресенье) ноября. С 5-го по 7-е числа предстоит работать.При этом предшествующая неделя будет с шестью рабочими днями, так как выходной на понедельник переносится с субботы, 1 ноября.Далее официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес