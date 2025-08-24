https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861158577.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
2025-08-24T08:08+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
