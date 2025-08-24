https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861160309.html
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
