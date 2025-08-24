https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861160309.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты - 24.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T09:57+0300

2025-08-24T09:57+0300

2025-08-24T09:59+0300

экономика

бизнес

калуга

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://1prime.ru/20250823/aeroport-861145015.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калуга, росавиация