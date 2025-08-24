Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты - 24.08.2025
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Экономика, аэропорт Пулково, Псков, Бизнес
10:55 24.08.2025 (обновлено: 10:57 24.08.2025)
 
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты

В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Заголовок открываемого материала