В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T10:55+0300
2025-08-24T10:55+0300
2025-08-24T10:57+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
