В Пулково и аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Пулково; Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

