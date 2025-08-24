https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
Аэропорт "Пулково" приступил к выполнению взлетно-посадочных операций после снятия ограничений, первым вылетел самолет в Тбилиси, сообщила пресс-служба... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T11:46+0300
2025-08-24T11:46+0300
2025-08-24T11:57+0300
экономика
тбилиси
бизнес
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" приступил к выполнению взлетно-посадочных операций после снятия ограничений, первым вылетел самолет в Тбилиси, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". Ранее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково". Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время были отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа – порядка 80, ушли на запасные аэродромы – 42. "Мы приступили к выполнению взлетно-посадочных операций… Первым вылетел рейс A9 786 в Тбилиси в 11.16", - говорится в сообщении. Отмечается, что все службы "Пулково" переведены в усиленный режим работы. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания.
https://1prime.ru/20250824/sibir-861162347.html
тбилиси
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, бизнес, аэропорт пулково
Экономика, Тбилиси, Бизнес, аэропорт Пулково
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций после снятия ограничений