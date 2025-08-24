https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861163070.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - 24.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T11:59+0300

2025-08-24T11:59+0300

2025-08-24T12:00+0300

экономика

бизнес

калуга

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калуга, росавиация