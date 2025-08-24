https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861163070.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - 24.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T11:59+0300
2025-08-24T11:59+0300
2025-08-24T12:00+0300
экономика
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Экономика, Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов