Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ

2025-08-24T06:42+0300
2025-08-24T06:42+0300
бизнес
общество
06:42 24.08.2025
 
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограждения хоккейных ледовых площадок должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать комфортную и безопасную игру, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), вступающего в силу в России в сентябре, с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
Действие ГОСТа распространяется на ограждения спортивных ледовых площадок для игры в хоккей на льду с шайбой, предназначенных для массового спорта и спорта высших достижений.
В документе, например, отмечается, что лицевая поверхность хоккейных бортов должна быть ровной и гладкой без расслоений, выступов, трещин, сколов и других видимых невооруженным глазом дефектов. А все металлические части борта, крепеж и фурнитура должны быть выполнены из нержавеющих оцинкованных элементов.
Отдельно описывается, как можно проверить амортизационные характеристики ограждений - в качестве ударного элемента рекомендуется использовать не бывшее в эксплуатации стандартное автомобильное колесо.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
 
