https://1prime.ru/20250824/ograzhdenija-861157823.html
Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ
Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ - 24.08.2025, ПРАЙМ
Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ
Ограждения хоккейных ледовых площадок должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать комфортную и безопасную игру, следует из требований ГОСТа... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T06:42+0300
2025-08-24T06:42+0300
2025-08-24T06:42+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861157823.jpg?1756006933
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограждения хоккейных ледовых площадок должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать комфортную и безопасную игру, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), вступающего в силу в России в сентябре, с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
Действие ГОСТа распространяется на ограждения спортивных ледовых площадок для игры в хоккей на льду с шайбой, предназначенных для массового спорта и спорта высших достижений.
В документе, например, отмечается, что лицевая поверхность хоккейных бортов должна быть ровной и гладкой без расслоений, выступов, трещин, сколов и других видимых невооруженным глазом дефектов. А все металлические части борта, крепеж и фурнитура должны быть выполнены из нержавеющих оцинкованных элементов.
Отдельно описывается, как можно проверить амортизационные характеристики ограждений - в качестве ударного элемента рекомендуется использовать не бывшее в эксплуатации стандартное автомобильное колесо.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ
ГОСТ: ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными и безопасными
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограждения хоккейных ледовых площадок должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать комфортную и безопасную игру, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), вступающего в силу в России в сентябре, с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
Действие ГОСТа распространяется на ограждения спортивных ледовых площадок для игры в хоккей на льду с шайбой, предназначенных для массового спорта и спорта высших достижений.
В документе, например, отмечается, что лицевая поверхность хоккейных бортов должна быть ровной и гладкой без расслоений, выступов, трещин, сколов и других видимых невооруженным глазом дефектов. А все металлические части борта, крепеж и фурнитура должны быть выполнены из нержавеющих оцинкованных элементов.
Отдельно описывается, как можно проверить амортизационные характеристики ограждений - в качестве ударного элемента рекомендуется использовать не бывшее в эксплуатации стандартное автомобильное колесо.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.