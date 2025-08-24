https://1prime.ru/20250824/ograzhdenija-861157823.html

Ограждения хоккейных площадок должны быть безопасными - ГОСТ

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограждения хоккейных ледовых площадок должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать комфортную и безопасную игру, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), вступающего в силу в России в сентябре, с его содержанием ознакомилось РИА Новости. Действие ГОСТа распространяется на ограждения спортивных ледовых площадок для игры в хоккей на льду с шайбой, предназначенных для массового спорта и спорта высших достижений. В документе, например, отмечается, что лицевая поверхность хоккейных бортов должна быть ровной и гладкой без расслоений, выступов, трещин, сколов и других видимых невооруженным глазом дефектов. А все металлические части борта, крепеж и фурнитура должны быть выполнены из нержавеющих оцинкованных элементов. Отдельно описывается, как можно проверить амортизационные характеристики ограждений - в качестве ударного элемента рекомендуется использовать не бывшее в эксплуатации стандартное автомобильное колесо. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

