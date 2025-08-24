Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Осло и Берлин профинансируют закупку двух Patriot с боеприпасами для Киева
2025-08-24T11:05+0300
2025-08-24T11:05+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины, сообщает минобороны Норвегии. "Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
11:05 24.08.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины, сообщает минобороны Норвегии.
"Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", - говорится в пресс-релизе норвежского МО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
