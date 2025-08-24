https://1prime.ru/20250824/patriot--861162201.html
Осло и Берлин профинансируют закупку двух Patriot с боеприпасами для Киева
Осло и Берлин профинансируют закупку двух Patriot с боеприпасами для Киева - 24.08.2025, ПРАЙМ
Осло и Берлин профинансируют закупку двух Patriot с боеприпасами для Киева
Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины, сообщает минобороны Норвегии. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24
2025-08-24T11:05+0300
2025-08-24T11:05+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины, сообщает минобороны Норвегии. "Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", - говорится в пресс-релизе норвежского МО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Осло и Берлин профинансируют закупку двух Patriot с боеприпасами для Киева
Норвегия и ФРГ профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины