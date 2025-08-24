https://1prime.ru/20250824/pozhar-861160045.html

Глава Ленинградской области раскрыл подробности пожара на терминале

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Ёмкости с топливом не затронуты огнём", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

