https://1prime.ru/20250824/pozhar-861160045.html
Глава Ленинградской области раскрыл подробности пожара на терминале
Глава Ленинградской области раскрыл подробности пожара на терминале - 24.08.2025, ПРАЙМ
Глава Ленинградской области раскрыл подробности пожара на терминале
Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T09:39+0300
2025-08-24T09:39+0300
2025-08-24T09:39+0300
происшествия
ленинградская область
усть-луга
новатэк
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Ёмкости с топливом не затронуты огнём", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250818/ryazan-860875628.html
ленинградская область
усть-луга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, усть-луга, новатэк, общество
Происшествия, Ленинградская область, Усть-Луга, Новатэк, Общество
Глава Ленинградской области раскрыл подробности пожара на терминале
Емкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге