https://1prime.ru/20250824/pozhar-861160166.html
Пожарный поезд направили для тушения огня на терминале в Усть-Луге
Пожарный поезд направили для тушения огня на терминале в Усть-Луге - 24.08.2025, ПРАЙМ
Пожарный поезд направили для тушения огня на терминале в Усть-Луге
Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T09:42+0300
2025-08-24T09:42+0300
2025-08-24T09:43+0300
происшествия
ленинградская область
усть-луга
ржд
новатэк
мчс
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД. В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
https://1prime.ru/20250824/pozhar-861160045.html
ленинградская область
усть-луга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, усть-луга, ржд, новатэк, мчс, бизнес
Происшествия, Ленинградская область, Усть-Луга, РЖД, Новатэк, МЧС, Бизнес
Пожарный поезд направили для тушения огня на терминале в Усть-Луге
Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на терминале порта в Усть-Луге