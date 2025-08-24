https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html

В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области, возникшее при падении обломков беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

