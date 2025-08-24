Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале - 24.08.2025
Происшествия
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале
Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области, возникшее при падении обломков беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:31+0300
2025-08-24T12:31+0300
происшествия
мчс
новатэк
усть-луга
ленинградская область
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области, возникшее при падении обломков беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
усть-луга
ленинградская область
мчс, новатэк, усть-луга, ленинградская область
Происшествия, МЧС, Новатэк, Усть-Луга, Ленинградская область
12:31 24.08.2025
 
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале

Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области ликвидировано

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области, возникшее при падении обломков беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 24 человек
18 августа, 19:02
 
ПроисшествияМЧСНоватэкУсть-ЛугаЛенинградская область
 
 
