В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале
2025-08-24T12:31+0300
происшествия
мчс
новатэк
усть-луга
ленинградская область
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на терминале в Усть-Луге Ленинградской области, возникшее при падении обломков беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
усть-луга
ленинградская область
