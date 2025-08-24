Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250824/pozhar-861170535.html
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград - 24.08.2025, ПРАЙМ
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:09+0300
2025-08-24T16:09+0300
происшествия
усть-луга
калининград
ленинградская область
новатэк
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — ПРАЙМ. Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области. "Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что открытое горение на терминале ликвидировано.
https://1prime.ru/20250818/ryazan-860875628.html
усть-луга
калининград
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
усть-луга, калининград, ленинградская область, новатэк, россия, бизнес
Происшествия, Усть-Луга, КАЛИНИНГРАД, Ленинградская область, Новатэк, РОССИЯ, Бизнес
15:09 24.08.2025 (обновлено: 16:09 24.08.2025)
 
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград

Пожар на терминале порта в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — ПРАЙМ. Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.
"Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается", - сказали в пресс-службе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что открытое горение на терминале ликвидировано.
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 24 человек
18 августа, 19:02
 
ПроисшествияУсть-ЛугаКАЛИНИНГРАДЛенинградская областьНоватэкРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала