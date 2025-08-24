https://1prime.ru/20250824/pozhar-861172831.html
В Крыму локализовали ландшафтный пожар
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 250 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района. "Природный пожар в Симферопольском районе локализован на площади 250 га. Работы по тушению продолжаются. Организована опашка по кромке пожара и подвоз воды", - говорится в сообщении. Всего к тушению пожара привлечено порядка 140 человек и 25 единицы техники.
