https://1prime.ru/20250824/pristavy-861157493.html
Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей
Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей - 24.08.2025, ПРАЙМ
Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей
Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом),... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T03:41+0300
2025-08-24T03:41+0300
2025-08-24T03:41+0300
финансы
банки
рф
олег тиньков
тинькофф
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861157493.jpg?1755996113
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
В отношении Тинькова Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей.
Минюст РФ в феврале 2024 года включил Тинькова в реестр иностранных агентов.
Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, олег тиньков, тинькофф, интеррос
Финансы, Банки, РФ, Олег Тиньков, Тинькофф, Интеррос
Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей
Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей долга
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
В отношении Тинькова Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей.
Минюст РФ в феврале 2024 года включил Тинькова в реестр иностранных агентов.
Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".