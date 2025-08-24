https://1prime.ru/20250824/pristavy-861157493.html

Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей

Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей - 24.08.2025, ПРАЙМ

Судебные приставы прекратили взыскание с Тинькова 20 миллионов рублей

Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом),... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T03:41+0300

2025-08-24T03:41+0300

2025-08-24T03:41+0300

финансы

банки

рф

олег тиньков

тинькофф

интеррос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861157493.jpg?1755996113

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Судебные приставы прекратили взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. В отношении Тинькова Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей. Минюст РФ в феврале 2024 года включил Тинькова в реестр иностранных агентов. Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, олег тиньков, тинькофф, интеррос