В Пулково закрыли регистрацию на рейсы внутренних линий из-за ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Регистрацию на рейсы внутренних линий временно закрыли в аэропорту "Пулково" из-за введенных ограничений воздушного пространства, сообщила авиагавань. "Временно будет закрыта регистрация на рейсы внутренних линий и ограничен проход в зону ожидания ("чистую" зону) внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов. За это время по согласованию с соответствующими ведомствами аэропорт смог принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – более 60 рейсов. Отмечалось, что ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заблаговременно в случае задержек и отмены.

