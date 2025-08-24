https://1prime.ru/20250824/putin-861167861.html

Путин отправится в КНР с визитом на следующей неделе

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщают "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. "О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Вестей". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.

