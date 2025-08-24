Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года - 24.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861163530.html
Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года
Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года - 24.08.2025, ПРАЙМ
Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года
Экскурсионный поток в Севастополь вырос втрое в сравнении с 2024 годом, в том числе благодаря открытому комплексу "Новый Херсонес", в целом туристический сезон... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:28+0300
2025-08-24T12:28+0300
экономика
бизнес
туризм
севастополь
крым
михаил развожаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849546421_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9e9d6cfe88fe77cd377d2f1a891b6493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Экскурсионный поток в Севастополь вырос втрое в сравнении с 2024 годом, в том числе благодаря открытому комплексу "Новый Херсонес", в целом туристический сезон уже состоялся, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, — на 52%. В том числе это произошло и из-за того, что в городе созданы новые точки притяжения — такие, как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", - написал Развожаев в Telegram-канале. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом в Севастополе за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года. За год с момента открытия его посетили более 3 миллионов человек, сообщал Развожаев.
севастополь
крым
бизнес, туризм, севастополь, крым, михаил развожаев
Экономика, Бизнес, Туризм, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Развожаев
12:28 24.08.2025
 
Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года

Губернатор Севастополя Развожаев назвал уже состоявшимся туристический сезон 2025 года

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Экскурсионный поток в Севастополь вырос втрое в сравнении с 2024 годом, в том числе благодаря открытому комплексу "Новый Херсонес", в целом туристический сезон уже состоялся, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, — на 52%. В том числе это произошло и из-за того, что в городе созданы новые точки притяжения — такие, как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом в Севастополе за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года. За год с момента открытия его посетили более 3 миллионов человек, сообщал Развожаев.
