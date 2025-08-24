https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861163530.html

Губернатор Севастополя высказался о туристическом сезоне 2025 года

2025-08-24T12:28+0300

экономика

бизнес

туризм

севастополь

крым

михаил развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Экскурсионный поток в Севастополь вырос втрое в сравнении с 2024 годом, в том числе благодаря открытому комплексу "Новый Херсонес", в целом туристический сезон уже состоялся, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, — на 52%. В том числе это произошло и из-за того, что в городе созданы новые точки притяжения — такие, как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", - написал Развожаев в Telegram-канале. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом в Севастополе за неполные два года. Комплекс открылся в июле 2024 года. За год с момента открытия его посетили более 3 миллионов человек, сообщал Развожаев.

