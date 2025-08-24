https://1prime.ru/20250824/razvozhaev--861165561.html

Развожаев рассказал об инвестициях в винодельческую отрасль в Севастополе

Развожаев рассказал об инвестициях в винодельческую отрасль в Севастополе - 24.08.2025, ПРАЙМ

Развожаев рассказал об инвестициях в винодельческую отрасль в Севастополе

Самые большие инвестиции в Севастополе приходятся на винодельческую и виноградарскую отрасль, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T13:23+0300

2025-08-24T13:23+0300

2025-08-24T13:23+0300

экономика

севастополь

михаил развожаев

максим решетников

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849546421_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9e9d6cfe88fe77cd377d2f1a891b6493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Самые большие инвестиции в Севастополе приходятся на винодельческую и виноградарскую отрасль, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор. "Больше всего инвестиций сейчас в отрасль виноградарства и виноделия. Один из таких ярких и успешных примеров - новый винзавод компании "AYA", общий объем вложений в этот проект составил 4,5 миллиарда рублей, благодаря чему в Севастополе появилось еще одно винодельческое предприятие полного цикла. Большие средства вкладываются в модернизацию Инкерманского винзавода, где предполагается создание центра винного туризма", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор в пятницу заявил, что в Севастополе начался сбор винограда, этим заняты пять крупных предприятий. Первыми собирают раннеспелый "Мускат Янтарный", затем - "Пино Нуар" и "Шардоне", основу для премиальных и игристых вин, отметил Развожаев. За первые дни собрано более тысячи тонн винограда, уточнил губернатор. По данным властей региона, в Севастополе - более 7 тысяч гектаров виноградников, из которых 5 тысяч - в плодоносящем возрасте. Государственная поддержка в этом году достигла рекордных 740 миллионов рублей (в 2014 году она составляла 10 миллионов), подчеркнул в пятницу Развожаев. В проекте "Терруар Севастополя" на сегодняшний день - 43 участника, благодаря проекту были созданы 530 рабочих мест, в отрасль вложены более 10 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

https://1prime.ru/20250813/vvp-860687326.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, михаил развожаев, максим решетников, бизнес