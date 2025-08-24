https://1prime.ru/20250824/razvozhaev-861164505.html

Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году

Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя, по предварительным оценкам, в этом году вырастет к уровню 2024 года минимум на 10%, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор. "Несмотря на сложности с логистикой и санкционные ограничения, экономика Севастополя демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. Сейчас мы подводим итоги за третий квартал 2025 года, и уже по предварительным оценкам видно, что мы сможем превысить этот показатель минимум на 10%" , - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, перевыполнена задача по привлечению частных инвестиций в основной капитал Севастополя. "Напомню, до 2025 года по поручению президента (РФ Владимира Путина) мы должны были привлечь не менее 200 миллиардов частных инвестиций, но уже в прошлом году не просто достигли, а перевыполнили этот показатель. В этом году, мы рассчитываем, этот объем будет еще больше" , - отметил Развожаев.

