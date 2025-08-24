https://1prime.ru/20250824/razvozhaev-861164505.html
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году - 24.08.2025, ПРАЙМ
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году
Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя, по предварительным оценкам, в этом году вырастет к уровню 2024 года минимум на 10%, сообщил губернатор Михаил... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:40+0300
2025-08-24T12:40+0300
2025-08-24T12:40+0300
экономика
россия
севастополь
рф
михаил развожаев
максим решетников
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849546421_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9e9d6cfe88fe77cd377d2f1a891b6493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя, по предварительным оценкам, в этом году вырастет к уровню 2024 года минимум на 10%, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор. "Несмотря на сложности с логистикой и санкционные ограничения, экономика Севастополя демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. Сейчас мы подводим итоги за третий квартал 2025 года, и уже по предварительным оценкам видно, что мы сможем превысить этот показатель минимум на 10%" , - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, перевыполнена задача по привлечению частных инвестиций в основной капитал Севастополя. "Напомню, до 2025 года по поручению президента (РФ Владимира Путина) мы должны были привлечь не менее 200 миллиардов частных инвестиций, но уже в прошлом году не просто достигли, а перевыполнили этот показатель. В этом году, мы рассчитываем, этот объем будет еще больше" , - отметил Развожаев.
https://1prime.ru/20250813/vvp-860687326.html
севастополь
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849546421_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_07f114888d86ad37f30b68866207ee61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, рф, михаил развожаев, максим решетников, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, РФ, Михаил Развожаев, Максим Решетников, Владимир Путин
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году
Развожаев: ВРП Севастополя в 2025 году увеличится минимум на 10% по сравнению с 2024 г