Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя, по предварительным оценкам, в этом году вырастет к уровню 2024 года минимум на 10%, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор. "Несмотря на сложности с логистикой и санкционные ограничения, экономика Севастополя демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. Сейчас мы подводим итоги за третий квартал 2025 года, и уже по предварительным оценкам видно, что мы сможем превысить этот показатель минимум на 10%" , - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, перевыполнена задача по привлечению частных инвестиций в основной капитал Севастополя. "Напомню, до 2025 года по поручению президента (РФ Владимира Путина) мы должны были привлечь не менее 200 миллиардов частных инвестиций, но уже в прошлом году не просто достигли, а перевыполнили этот показатель. В этом году, мы рассчитываем, этот объем будет еще больше" , - отметил Развожаев.
12:40 24.08.2025
 
Развожаев спрогнозировал увеличение ВРП Севастополя в 2025 году

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя, по предварительным оценкам, в этом году вырастет к уровню 2024 года минимум на 10%, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор.
"Несмотря на сложности с логистикой и санкционные ограничения, экономика Севастополя демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. Сейчас мы подводим итоги за третий квартал 2025 года, и уже по предварительным оценкам видно, что мы сможем превысить этот показатель минимум на 10%" , - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, перевыполнена задача по привлечению частных инвестиций в основной капитал Севастополя.
"Напомню, до 2025 года по поручению президента (РФ Владимира Путина) мы должны были привлечь не менее 200 миллиардов частных инвестиций, но уже в прошлом году не просто достигли, а перевыполнили этот показатель. В этом году, мы рассчитываем, этот объем будет еще больше" , - отметил Развожаев.
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные по росту ВВП России
13 августа, 19:29
 
ЭкономикаРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬРФМихаил РазвожаевМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
