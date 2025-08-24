Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве провели презентацию Владивостокской регаты - 24.08.2025
В Москве провели презентацию Владивостокской регаты
В Москве провели презентацию Владивостокской регаты
Расширенная презентация Международной Владивостокской регаты – 2025, которую проведут в столице Приморского края 4-6 сентября в рамках спортивной программы... | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Расширенная презентация Международной Владивостокской регаты – 2025, которую проведут в столице Приморского края 4-6 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, состоялась в Москве в воскресенье, 24 августа, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие провели на Гребном канале в ходе Чемпионата России по гребному спорту (дисциплина - академическая гребля), который проходит с 20 по 25 августа. "У нас порядка десяти команд приедет из разных стран… Это четвёртая регата, которую мы проводим... В этом году у нас прибавилось количество участников - от каждой команды будет у нас по пять человек... У нас будет, получается, три дня заплыва, в том числе и заплыв будет сухой. Из таких интересных участников, которых мы пригласили, ... мы пригласили команду Тихоокеанского морского флота, то есть это наши военнослужащие, это 155-я бригада морской пехоты, поэтому будут у нас вот такие вот спортсмены", - сказал статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский журналистам. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
бизнес, россия, владивосток, минвостокразвития
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Минвостокразвития
12:50 24.08.2025 (обновлено: 16:11 24.08.2025)
 
В Москве провели презентацию Владивостокской регаты

Презентацию Владивостокской регаты, которая пройдет в рамках ВЭФ-2025, провели в Москве

Международная Владивостокская регата
Международная Владивостокская регата
Международная Владивостокская регата. Архивное фото
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Расширенная презентация Международной Владивостокской регаты – 2025, которую проведут в столице Приморского края 4-6 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, состоялась в Москве в воскресенье, 24 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие провели на Гребном канале в ходе Чемпионата России по гребному спорту (дисциплина - академическая гребля), который проходит с 20 по 25 августа.
"У нас порядка десяти команд приедет из разных стран… Это четвёртая регата, которую мы проводим... В этом году у нас прибавилось количество участников - от каждой команды будет у нас по пять человек... У нас будет, получается, три дня заплыва, в том числе и заплыв будет сухой. Из таких интересных участников, которых мы пригласили, ... мы пригласили команду Тихоокеанского морского флота, то есть это наши военнослужащие, это 155-я бригада морской пехоты, поэтому будут у нас вот такие вот спортсмены", - сказал статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский журналистам.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
20 августа, 04:29
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Владивосток Минвостокразвития
 
 
