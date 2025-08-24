В Москве провели презентацию Владивостокской регаты
Презентацию Владивостокской регаты, которая пройдет в рамках ВЭФ-2025, провели в Москве
Международная Владивостокская регата. Архивное фото
© Виталий Аньков
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Расширенная презентация Международной Владивостокской регаты – 2025, которую проведут в столице Приморского края 4-6 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, состоялась в Москве в воскресенье, 24 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие провели на Гребном канале в ходе Чемпионата России по гребному спорту (дисциплина - академическая гребля), который проходит с 20 по 25 августа.
"У нас порядка десяти команд приедет из разных стран… Это четвёртая регата, которую мы проводим... В этом году у нас прибавилось количество участников - от каждой команды будет у нас по пять человек... У нас будет, получается, три дня заплыва, в том числе и заплыв будет сухой. Из таких интересных участников, которых мы пригласили, ... мы пригласили команду Тихоокеанского морского флота, то есть это наши военнослужащие, это 155-я бригада морской пехоты, поэтому будут у нас вот такие вот спортсмены", - сказал статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский журналистам.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.