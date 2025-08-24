https://1prime.ru/20250824/reysy-861159622.html

В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа

В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа - 24.08.2025, ПРАЙМ

В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа

Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T09:15+0300

2025-08-24T09:15+0300

2025-08-24T09:15+0300

экономика

бизнес

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Сообщается, что аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов. "За это время по согласованию с соответствующими ведомствами мы смогли принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – более 60 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заблаговременно в случае задержек и отмены.

https://1prime.ru/20250824/aeroport-861159488.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт пулково