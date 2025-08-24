https://1prime.ru/20250824/reysy-861159622.html
В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа
В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа
Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T09:15+0300
2025-08-24T09:15+0300
2025-08-24T09:15+0300
экономика
бизнес
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Сообщается, что аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов. "За это время по согласованию с соответствующими ведомствами мы смогли принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – более 60 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заблаговременно в случае задержек и отмены.
https://1prime.ru/20250824/aeroport-861159488.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт пулково
Экономика, Бизнес, аэропорт Пулково
В Пулково задержали свыше 60 рейсов более чем на два часа
Более 60 рейсов задержаны более чем на 2 часа в Пулково из-за вводимых ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Сообщается, что аэропорт "Пулково
" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов.
"За это время по согласованию с соответствующими ведомствами мы смогли принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – более 60 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта.
Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заблаговременно в случае задержек и отмены.
В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса