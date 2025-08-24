https://1prime.ru/20250824/reysy-861164865.html

S7 скорректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропортах

S7 скорректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропортах - 24.08.2025, ПРАЙМ

S7 скорректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропортах

Авиакомпания S7 вынужденно изменяет расписание рейсов в связи с ограничением воздушного пространства в некоторых аэропортах, сообщил авиаперевозчик. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T12:49+0300

2025-08-24T12:49+0300

2025-08-24T12:49+0300

экономика

s7

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 вынужденно изменяет расписание рейсов в связи с ограничением воздушного пространства в некоторых аэропортах, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов. Часть рейсов авиакомпании была задержана, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы, рейсы 1003 и 1004 (Москва-Санкт-Петербург и обратно), запланированные на воскресенье, отменены", - говорится в сообщении компании. Авиаперевозчик уточнил, что пассажиры могут оперативно запросить возврат средств или обмен билета на другой в личном кабинете на сайте или по звонку оператору контактного центра. Пассажирам, которые уже находятся в аэропортах в ожидании вылета, предоставляется питание, напитки, при необходимости - размещение в гостинице, добавила авиакомпания.

https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

s7, бизнес