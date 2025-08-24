Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 скорректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропортах - 24.08.2025
S7 скорректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в аэропортах
2025-08-24T12:49+0300
2025-08-24T12:49+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 вынужденно изменяет расписание рейсов в связи с ограничением воздушного пространства в некоторых аэропортах, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов. Часть рейсов авиакомпании была задержана, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы, рейсы 1003 и 1004 (Москва-Санкт-Петербург и обратно), запланированные на воскресенье, отменены", - говорится в сообщении компании. Авиаперевозчик уточнил, что пассажиры могут оперативно запросить возврат средств или обмен билета на другой в личном кабинете на сайте или по звонку оператору контактного центра. Пассажирам, которые уже находятся в аэропортах в ожидании вылета, предоставляется питание, напитки, при необходимости - размещение в гостинице, добавила авиакомпания.
12:49 24.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 вынужденно изменяет расписание рейсов в связи с ограничением воздушного пространства в некоторых аэропортах, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов. Часть рейсов авиакомпании была задержана, некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы, рейсы 1003 и 1004 (Москва-Санкт-Петербург и обратно), запланированные на воскресенье, отменены", - говорится в сообщении компании.
Авиаперевозчик уточнил, что пассажиры могут оперативно запросить возврат средств или обмен билета на другой в личном кабинете на сайте или по звонку оператору контактного центра. Пассажирам, которые уже находятся в аэропортах в ожидании вылета, предоставляется питание, напитки, при необходимости - размещение в гостинице, добавила авиакомпания.
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
11:46
 
Заголовок открываемого материала