https://1prime.ru/20250824/reysy-861168919.html
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов - 24.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов
Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:12+0300
2025-08-24T15:12+0300
2025-08-24T15:12+0300
экономика
санкт-петербург
москва
калининград
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — ПРАЙМ. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.
https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, москва, калининград, бизнес
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Бизнес
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов
Восемь рейсов отменены, более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда