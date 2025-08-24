https://1prime.ru/20250824/reysy-861168919.html

В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов

2025-08-24T15:12+0300

КАЛИНИНГРАД, 24 авг — ПРАЙМ. Восемь рейсов отменены, более 20 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". Ранее пресс-служба авиагавани в своем Telegram- канале сообщила, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Согласно онлайн - табло аэропорта, отменено пять рейсов в Санкт - Петербург, один в Казань и два в Москву. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт - Петербург, Киров, Саратов, Псков. На прилет задерживаются 17 рейсов из Москвы, Санкт - Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.

