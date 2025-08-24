Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/rzhd--861165996.html
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву - 24.08.2025, ПРАЙМ
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан" по направлению Санкт-Петербург – Москва на 24 и 25 августа на некоторых рейсах для удовлетворения повышенного... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T13:36+0300
2025-08-24T13:36+0300
экономика
санкт-петербург
бизнес
россия
ржд
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/58/836745808_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_1f288f52ab56a578e51c5331416348e4.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан" по направлению Санкт-Петербург – Москва на 24 и 25 августа на некоторых рейсах для удовлетворения повышенного спроса пассажиров, сообщила компания на фоне отмены авиарейсов из Северной столицы. "Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №783 отправлением 24 августа в 20:50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 25 августа в 06:50 из Москвы", - сообщили в РЖД. Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования: №237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 24 и 31 августа в 15:59, №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением 26 августа в 0:36, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 29 августа в 8:10, №154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 30 августа в 1:25.
https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861162939.html
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/58/836745808_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_4c5a8592940ee89d1c10dd93592a666d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, бизнес, россия, ржд, москва
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Бизнес, РОССИЯ, РЖД, МОСКВА
13:36 24.08.2025
 
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву

РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан" по направлению Санкт-Петербург – Москва

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан" по направлению Санкт-Петербург – Москва на 24 и 25 августа на некоторых рейсах для удовлетворения повышенного спроса пассажиров, сообщила компания на фоне отмены авиарейсов из Северной столицы.
"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-ПетербургМосква удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №783 отправлением 24 августа в 20:50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 25 августа в 06:50 из Москвы", - сообщили в РЖД.
Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования: №237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 24 и 31 августа в 15:59, №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением 26 августа в 0:36, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 29 августа в 8:10, №154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 30 августа в 1:25.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
11:46
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБизнесРОССИЯРЖДМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала