РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву
2025-08-24T13:36+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан" по направлению Санкт-Петербург – Москва на 24 и 25 августа на некоторых рейсах для удовлетворения повышенного спроса пассажиров, сообщила компания на фоне отмены авиарейсов из Северной столицы. "Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в поездах "Сапсан": №783 отправлением 24 августа в 20:50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 25 августа в 06:50 из Москвы", - сообщили в РЖД. Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования: №237 Санкт-Петербург – Москва отправлением 24 и 31 августа в 15:59, №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением 26 августа в 0:36, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 29 августа в 8:10, №154 Москва – Санкт-Петербург отправлением 30 августа в 1:25.
