Решетников отметил гармоничное развитие Севастополя
Глава минэкономразвития России Максим Решетников отметил гармоничное развитие Севастополя
Максим Решетников. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Глава минэкономразвития России Максим Решетников отметил гармоничное развитие Севастополя и его туристической отрасли, выделив "очень крутой" проект в Балаклаве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что провел встречу в Севастополе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли. Развожаев и Решетников оценили ход строительства яхтенной марины в Балаклаве, посетили агрофирму "Золотая балка", осмотрели стройку на мысе Хрустальный, где возводится Театр оперы и балета.
"Виден рост города, и этот тот случай, когда идет гармоничный рост города, когда не просто строится жилье, но и строятся соцобъекты и создаются рабочие места. Мы осмотрели и центр города, и развитие театрально-музейного комплекса. С другой стороны, в целом у города есть явный план развития по туристическому центру, по преображению, я бы сказал, центра. Конечно, Балаклавский проект очень крутой, один из первых проектов, который активно входит в строй", - сказал Решетников на видео, размещенном в Telegram-канале губернатора региона.
В Балаклаве строится яхтенная марина, проект являлся объектом ФЦП развития города. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов и необходимой для марины инфраструктуры. Помимо реконструкции набережных Таврической и Назукина, проводится переоборудование пляжей, обустроены пешеходные зоны и велосипедные дорожки, производится замена старых инженерных сетей, строительство ливневой канализации и канализационно-очистных сооружений, которых в Балаклаве не было. Строится балаклавский коллектор для водоотведения на очистные сооружения стоков из поселка. Параллельно будут восстановлены старинные дома и дачи, относящиеся к объектам культурного наследия. Генподрядчик строительства - ПАО "Мостотрест".