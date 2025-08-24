Собянин рассказал о росте производства фармсубстанций в Москве

https://1prime.ru/20250824/sobyanin--861161148.html

2025-08-24T10:38+0300

экономика

сергей собянин

москва

бизнес

россия

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Производство фармацевтических субстанций в Москве за полгода выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. "За первое полугодие 2025 года производство фармацевтических субстанций в столице выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Москва - ведущий центр развития отечественной фармацевтической отрасли. В столице разрабатывают и производят уникальные и инновационные лекарственные препараты", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам мэра, всего в городе работает больше 300 предприятий отрасли. Часть из них располагается на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва", где создается самый большой фармацевтический кластер страны. Отмечается, что фармацевтическая субстанция - это главный активный компонент лекарства, который отвечает за его лечебное действие. В числе наиболее важных - от онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний. "Наращивание производства снижает зависимость от импортных поставок и повышает конкурентоспособность отечественных препаратов на мировом рынке. Так, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" стал выпускать почти в 2 раза больше субстанции противоопухолевого препарата", - добавил мэр. Уточняется, что Зеленоградский фармзавод нарастил выпуск иммуномодулирующего препарата и вакцины для профилактики гепатита В. Другая московская компания увеличила объёмы производства препаратов для лечения артрита, болезни Крона, гепатита С, анемии, болезней почек и других заболеваний. "Благодаря офсетным контрактам в будущем в столице появятся 134 уникальных лекарственных препарата, 49 из них раньше не производились в стране", - заключил Собянин.

москва

2025

