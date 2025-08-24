Москвичи, открывшие нелегальное казино, получили условные сроки

https://1prime.ru/20250824/srok-861159202.html
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Двое москвичей, которые открыли казино прямо напротив здания двух столичных судов, приговорены к условным срокам, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там указано, что двое осужденных действовали в составе организованной группы, некоторых их соучастников судят в других процессах, еще часть находится в бегах. "Подсудимые организовали игорное заведение в нежилом помещении, находящемся по адресу: город Москва, улица Каланчевская, дом 20, строение 1, где проводили азартные игры с целью получения финансовой выгоды, совершая при этом организованной группой тяжкое преступление", - сказано в документах. Это строение расположено недалеко от Площади трех вокзалов. А в здании напротив находятся Мещанский и Тверской суды Москвы (сейчас там также временно на время ремонта своего здания расположен Басманный суд Москвы). В итоге казино накрыли сотрудники полиции, изъяли оборудование и задержали сотрудников. Впоследствии Мещанский райсуд назначил им по три года лишения свободы условно.
