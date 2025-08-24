https://1prime.ru/20250824/ssha-861156863.html
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки
2025-08-24T01:29+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861156863.jpg?1755988177
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на текущей неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны поступить в распоряжении ВСУ через шесть недель, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", - указано в публикации.
По словам собеседников издания, суммарный объем данного пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включил также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева.
Отмечается, что одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула WSJ.
"Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров - ред.)", - добавила газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
