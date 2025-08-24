Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/ssha-861156863.html
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки - 24.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки
Администрация президента США Дональда Трампа на текущей неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T01:29+0300
2025-08-24T01:29+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861156863.jpg?1755988177
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на текущей неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны поступить в распоряжении ВСУ через шесть недель, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", - указано в публикации. По словам собеседников издания, суммарный объем данного пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включил также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Отмечается, что одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула WSJ. "Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров - ред.)", - добавила газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, всу, wsj, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, WSJ, НАТО
01:29 24.08.2025
 
СМИ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки

WSJ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на текущей неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны поступить в распоряжении ВСУ через шесть недель, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", - указано в публикации.
По словам собеседников издания, суммарный объем данного пакета оружия составил 850 миллионов долларов, он включил также "иные предметы", а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева.
Отмечается, что одобрение сделки было отсрочено, пока Трамп не провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула WSJ.
"Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров - ред.)", - добавила газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУWSJНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала