Обвиняемый в мошенничестве в отношении Лариной скрывается в США
2025-08-24T06:21+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Обвиняемый в мошенничестве в отношении погибшей в Москве бывшей судьи Натальи Лариной скрывается в США, говорится в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
"Материалы оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о том, что обвиняемый скрылся за пределами Российской Федерации, на самолете пересек границу Российской Федерации и Турции, а в настоящее время, как пояснила сторона защиты, вместе с семьей и малолетними детьми находится в США", - сказано в документе.
Всего по делу задержаны четыре человека, еще двое заочно арестованы и объявлены в розыск.
По версии следствия, в мае 2024 года фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более 1 миллиона рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей судье Таганского районного суда Наталье Лариной, которая, предположительно, покончила с собой, ее тело нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года.
