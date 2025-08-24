Вэнс рассказал, от чего зависит развитие политической ситуации в США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Дальнейшее развитие политической ситуации в США зависит в том числе от возможности урегулирования конфликтов в мире, считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
В ходе интервью телеканалу NBC News Вэнса спросили, обсуждал ли с ним президент США Дональд Трамп возможность передачи "факела" на следующих президентских выборах 2028 года в стране.
"Если Америка станет безопаснее, если она станет более процветающей, если молодые люди смогут позволить себе покупать жилье, если мы действительно принесем мир во все эти регионы мира, в чем мы добиваемся значительного прогресса, то политика сама о себе позаботится", - ответил Вэнс.
Он также добавил, что в настоящее время американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 года.
