Губернатор Калифорнии запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем

Губернатор Калифорнии запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем - 24.08.2025, ПРАЙМ

Губернатор Калифорнии запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем, который копирует дизайн и фразы брендированных товаров от президента США... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T21:36+0300

2025-08-24T21:36+0300

2025-08-24T21:36+0300

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем, который копирует дизайн и фразы брендированных товаров от президента США Дональда Трампа. "Патриотический магазин открылся! Многие люди говорят, что это самый потрясающий мерч, который когда-либо видел свет", - саркастично написал Ньюсом на своей странице в соцсети Х, использовав при этом только заглавные буквы, как нередко делает Трамп. Среди товаров – кепка с надписью "Ньюсом был во всем прав" в типичном для трамповских кепок ярко-красном цвете и с белыми буквами, фраза отсылает к аналогичной формулировке на кепках с фамилией Трампа. Также присутствуют кепки со словами "реальный патриот" и кружка с надписью "Ньюсом 2026".

2025

