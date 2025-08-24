Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Калифорнии запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем - 24.08.2025
https://1prime.ru/20250824/ssha-861184477.html
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем, который копирует дизайн и фразы брендированных товаров от президента США Дональда Трампа. "Патриотический магазин открылся! Многие люди говорят, что это самый потрясающий мерч, который когда-либо видел свет", - саркастично написал Ньюсом на своей странице в соцсети Х, использовав при этом только заглавные буквы, как нередко делает Трамп. Среди товаров – кепка с надписью "Ньюсом был во всем прав" в типичном для трамповских кепок ярко-красном цвете и с белыми буквами, фраза отсылает к аналогичной формулировке на кепках с фамилией Трампа. Также присутствуют кепки со словами "реальный патриот" и кружка с надписью "Ньюсом 2026".
21:36 24.08.2025
 
Губернатор Калифорнии запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем

Губернатор Калифорнии Ньюсом запустил магазин с "патриотическим" мерчем в пику Трампу

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил онлайн-магазин с "патриотическим" мерчем, который копирует дизайн и фразы брендированных товаров от президента США Дональда Трампа.
"Патриотический магазин открылся! Многие люди говорят, что это самый потрясающий мерч, который когда-либо видел свет", - саркастично написал Ньюсом на своей странице в соцсети Х, использовав при этом только заглавные буквы, как нередко делает Трамп.
Среди товаров – кепка с надписью "Ньюсом был во всем прав" в типичном для трамповских кепок ярко-красном цвете и с белыми буквами, фраза отсылает к аналогичной формулировке на кепках с фамилией Трампа. Также присутствуют кепки со словами "реальный патриот" и кружка с надписью "Ньюсом 2026".
