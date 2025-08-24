СМИ: в США выйдет книга активистки, обвинявшей принца Эндрю в изнасиловании
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Автобиография правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в изнасиловании и впоследствии совершившей суицид, выйдет в США, книга может содержать новые скандальные подробности о принце, сообщает газета Sun со ссылкой на издательство.
"В (издательстве - ред.) рассказали, что книга содержит интимные, тревожные и душераздирающие новые подробности о времени, проведенном Вирджинией со (скандально известным финансистом Джеффри - ред.) Эпштейном, (его пособницей Гислейн - ред.) Максвелл и их многочисленными известными друзьями, включая принца Эндрю", - пишет издание.
Уточняется, что текст книги был дополнен уже после самоубийства правозащитницы в апреле. Газета отмечает при этом, что неизвестно, будут ли в книге выдвинуты новые обвинения против принца Эндрю.
Автобиография под названием "Ничья девочка" выйдет 21 октября в США.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
В июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания президента США Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.