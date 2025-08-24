https://1prime.ru/20250824/stoimost-861156741.html
Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий
Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий - 24.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий
Стоимость общежитий для студентов в РФ не должна превышать 10% от стипендий, а нехватку мест в них необходимо восполнять механизмом социальной аренды, выразил... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T01:20+0300
2025-08-24T01:20+0300
2025-08-24T01:20+0300
россия
экономика
общество
рф
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861156741.jpg?1755987634
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Стоимость общежитий для студентов в РФ не должна превышать 10% от стипендий, а нехватку мест в них необходимо восполнять механизмом социальной аренды, выразил мнение в беседе с РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справороссы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды", - сказал Миронов.
Он рассказал, что накануне первого сентября получает массовые жалобы студентов на повышение платы за общежития. В среднем, по его словам, перед каждым учебным годом цены растут на 10-30%, и в итоге ежемесячная плата примерно равна размеру стипендий, а подчас и превышает ее.
"Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это", - добавил политик.
Миронов напомнил, что еще несколько лет назад депутаты Госдумы от фракции СРЗП вносили в палату парламента законопроект о снижении платы за общежития.
"Он предусматривал, что плата не должна превышать 10% от стипендии. Коллеги в ГД и правительстве посчитали, что это слишком мизерная сумма. Но тогда принимайте другое наше программное предложение – о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы", - отметил депутат.
Проблему нехватки мест в общежитиях нужно решать с помощью механизма социальной аренды, добавил Миронов.
"Мест не хватает, сейчас по федеральной программе строятся новые кампусы, в этом процессе участвует и бизнес, которому нужно будет отбивать расходы. И вопрос – какой там будет плата за проживание. Наша партия давно предлагает: для решения жилищной проблемы подключать механизм социальной аренды", - сказал лидер партии.
Он пояснил, что механизм социальной аренды – это, когда государство само строит или выкупает у застройщиков квартиры по конкурсу и сдает их в льготную аренду нуждающимся.
"Это актуально и для студентов, которые вынуждены снимать комнаты и квартиры по рыночным ценам. И для студенческих семей, где молодые супруги сейчас даже не имеют права проживать в одном общежитии", - подытожил Миронов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сергей миронов, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Сергей Миронов, Госдума
Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий
Миронов: стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Стоимость общежитий для студентов в РФ не должна превышать 10% от стипендий, а нехватку мест в них необходимо восполнять механизмом социальной аренды, выразил мнение в беседе с РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справороссы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды", - сказал Миронов.
Он рассказал, что накануне первого сентября получает массовые жалобы студентов на повышение платы за общежития. В среднем, по его словам, перед каждым учебным годом цены растут на 10-30%, и в итоге ежемесячная плата примерно равна размеру стипендий, а подчас и превышает ее.
"Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это", - добавил политик.
Миронов напомнил, что еще несколько лет назад депутаты Госдумы от фракции СРЗП вносили в палату парламента законопроект о снижении платы за общежития.
"Он предусматривал, что плата не должна превышать 10% от стипендии. Коллеги в ГД и правительстве посчитали, что это слишком мизерная сумма. Но тогда принимайте другое наше программное предложение – о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы", - отметил депутат.
Проблему нехватки мест в общежитиях нужно решать с помощью механизма социальной аренды, добавил Миронов.
"Мест не хватает, сейчас по федеральной программе строятся новые кампусы, в этом процессе участвует и бизнес, которому нужно будет отбивать расходы. И вопрос – какой там будет плата за проживание. Наша партия давно предлагает: для решения жилищной проблемы подключать механизм социальной аренды", - сказал лидер партии.
Он пояснил, что механизм социальной аренды – это, когда государство само строит или выкупает у застройщиков квартиры по конкурсу и сдает их в льготную аренду нуждающимся.
"Это актуально и для студентов, которые вынуждены снимать комнаты и квартиры по рыночным ценам. И для студенческих семей, где молодые супруги сейчас даже не имеют права проживать в одном общежитии", - подытожил Миронов.