Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью - 24.08.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью
2025-08-24T23:38+0300
2025-08-24T23:38+0300
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью. Ранее губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что Трамп "предпочел бы атаковать крупнейшие города страны, сидя за столом, чем ходить по улицам с людьми, которых он представляет". "Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался (губернатор Калифорнии - ред.) Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом - ред.), то я отправлю туда "войска", как было сделано в Вашингтоне, и быстро зачищу город", - написал президент в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что готов пройтись по улицам Балтимора вместе с губернатором штата после того, как в городе будет устранена преступность. "Балтимор оценен как четвертый худший город в стране по уровню преступности и убийств. Прекратите говорить и займитесь работой, Уэс", - добавил глава государства.
23:38 24.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью.
Ранее губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что Трамп "предпочел бы атаковать крупнейшие города страны, сидя за столом, чем ходить по улицам с людьми, которых он представляет".
"Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался (губернатор Калифорнии - ред.) Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом - ред.), то я отправлю туда "войска", как было сделано в Вашингтоне, и быстро зачищу город", - написал президент в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что готов пройтись по улицам Балтимора вместе с губернатором штата после того, как в городе будет устранена преступность.
"Балтимор оценен как четвертый худший город в стране по уровню преступности и убийств. Прекратите говорить и займитесь работой, Уэс", - добавил глава государства.
