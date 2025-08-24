https://1prime.ru/20250824/tramp-861187855.html

Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью

Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью - 24.08.2025, ПРАЙМ

Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T23:38+0300

2025-08-24T23:38+0300

2025-08-24T23:38+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

калифорния

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью. Ранее губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что Трамп "предпочел бы атаковать крупнейшие города страны, сидя за столом, чем ходить по улицам с людьми, которых он представляет". "Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался (губернатор Калифорнии - ред.) Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом - ред.), то я отправлю туда "войска", как было сделано в Вашингтоне, и быстро зачищу город", - написал президент в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что готов пройтись по улицам Балтимора вместе с губернатором штата после того, как в городе будет устранена преступность. "Балтимор оценен как четвертый худший город в стране по уровню преступности и убийств. Прекратите говорить и займитесь работой, Уэс", - добавил глава государства.

https://1prime.ru/20250824/ssha-861182319.html

сша

калифорния

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, калифорния, вашингтон, дональд трамп