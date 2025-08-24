https://1prime.ru/20250824/tramp-861187855.html
Трамп предложил направить военных в Балтимор для борьбы с преступностью
Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью. | 24.08.2025, ПРАЙМ
политика
общество
мировая экономика
сша
калифорния
вашингтон
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил направить военных в город Балтимор в американском штате Мэриленд для борьбы с преступностью. Ранее губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что Трамп "предпочел бы атаковать крупнейшие города страны, сидя за столом, чем ходить по улицам с людьми, которых он представляет". "Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался (губернатор Калифорнии - ред.) Гэвин Ньюскам (прозвище, данное Трампом, настоящая фамилия Ньюсом - ред.), то я отправлю туда "войска", как было сделано в Вашингтоне, и быстро зачищу город", - написал президент в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что готов пройтись по улицам Балтимора вместе с губернатором штата после того, как в городе будет устранена преступность. "Балтимор оценен как четвертый худший город в стране по уровню преступности и убийств. Прекратите говорить и займитесь работой, Уэс", - добавил глава государства.
сша
калифорния
вашингтон
