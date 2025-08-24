Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже - 24.08.2025
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже - 24.08.2025, ПРАЙМ
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. &quot;Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт &quot;Тройка&quot; с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров. Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.
бизнес, москва, банки
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Банки
15:36 24.08.2025
 
Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже

Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже

© Дептранс Москвы/Telegram Карты "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка
Карты Тройка с пандой Катюшей из Московского зоопарка
Карты "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка
© Дептранс Москвы/Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс.

"Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров.
Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.
