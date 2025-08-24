Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей появились в продаже

https://1prime.ru/20250824/troyka-861169628.html

2025-08-24T15:36+0300

экономика

бизнес

москва

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861169432_62:0:1930:1050_1920x0_80_0_0_71cf657ec9c95f87258c05e50ed032fc.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из Московского зоопарка появились в продаже, сообщает столичный дептранс. "Катюша и Диндин снова покоряют сердца пассажиров! В продаже появились пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей - жительницей Московского зоопарка, которой исполнилось два года. На одной из карт она вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров. Сообщается, что купить "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах.

бизнес, москва, банки