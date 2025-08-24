https://1prime.ru/20250824/tsdm--861166114.html

ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном

ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном - 24.08.2025, ПРАЙМ

ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T13:39+0300

2025-08-24T13:39+0300

2025-08-24T13:56+0300

происшествия

бизнес

москва

россия

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ."Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал."На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.

https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, россия, сергей собянин