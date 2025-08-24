Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном - 24.08.2025
ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном
ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном - 24.08.2025, ПРАЙМ
ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном
Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ."Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал."На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.
москва
Новости
бизнес, москва, россия, сергей собянин
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, РОССИЯ, Сергей Собянин
13:39 24.08.2025 (обновлено: 13:56 24.08.2025)
 
ЦДМ приостановил работу после ЧП с баллоном

ЦДМ приостановил работу на день после ЧП с баллоном для шаров

© Фото : РИА НовостиОбстановка возле Детского мира в Москве
Обстановка возле Детского мира в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Обстановка возле Детского мира в Москве
© Фото : РИА Новости
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве на день приостановил работу из-за ЧП, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ЦДМ.
"Двадцать четвертого августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе магазина также уточнили, что инцидент произошел у одного из арендаторов, после чего администрация эвакуировала посетителей и персонал.
"На месте происшествия работают правоохранительные органы. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб", - рассказали в ЦДМ.
Там также добавили, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЧП в ЦДМ произошло из-за технической неисправности оборудования. По словам главы города, один человек погиб, есть пострадавшие.
