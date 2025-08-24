https://1prime.ru/20250824/tsdm-861163879.html
В здании ЦДМ взорвался баллон, есть пострадавший
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.
