https://1prime.ru/20250824/tsdm-861164388.html
На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения
На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения - 24.08.2025, ПРАЙМ
На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения
Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:38+0300
2025-08-24T12:38+0300
2025-08-24T12:38+0300
происшествия
общество
москва
россия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, по предварительным данным, один человек пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация. "Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:365:877:1023_1920x0_80_0_0_dbd9fef09fe0f2c0b1f4551c8bb7cbe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, россия, мчс
Происшествия, Общество , МОСКВА, РОССИЯ, МЧС
На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения
Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в Москве