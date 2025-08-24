https://1prime.ru/20250824/tsdm-861164388.html

На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения

На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения - 24.08.2025

На месте взрыва в ЦДМ работают пожарно-спасательные подразделения

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. | 24.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в "Детском мире" в центре Москвы, Информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС столицы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, по предварительным данным, один человек пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация. "Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

