Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей

2025-08-24T14:16+0300

происшествия

москва

общество

сергей собянин

россия

мчс

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они вывели 20 детей, рассказал РИА Новости сотрудник игрового центра Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Детей мы после того, как пожарная сигнализация сработала, мы собрали детей, собрали пледы, одели их в форму нашу, чтобы потом в случае чего найти, и сопроводили их по пожарной лестнице", - сказал он. Сотрудник рассказал, что в момент ЧП в игровом центре находились 20 детей, но все они были под присмотром сотрудников. "И, соответственно, каждый сотрудник, который вел профессию, повел детей к эвакуационному выходу", - добавил сотрудник.

