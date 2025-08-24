https://1prime.ru/20250824/tsdm-861166904.html
Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей
Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей - 24.08.2025, ПРАЙМ
Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей
Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T14:16+0300
2025-08-24T14:16+0300
2025-08-24T14:16+0300
происшествия
москва
общество
сергей собянин
россия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они вывели 20 детей, рассказал РИА Новости сотрудник игрового центра Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Детей мы после того, как пожарная сигнализация сработала, мы собрали детей, собрали пледы, одели их в форму нашу, чтобы потом в случае чего найти, и сопроводили их по пожарной лестнице", - сказал он. Сотрудник рассказал, что в момент ЧП в игровом центре находились 20 детей, но все они были под присмотром сотрудников. "И, соответственно, каждый сотрудник, который вел профессию, повел детей к эвакуационному выходу", - добавил сотрудник.
https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:365:877:1023_1920x0_80_0_0_dbd9fef09fe0f2c0b1f4551c8bb7cbe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество , сергей собянин, россия, мчс
Происшествия, МОСКВА, Общество , Сергей Собянин, РОССИЯ, МЧС
Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей
Сотрудники игрового центра в ЦДМ самостоятельно вывели 20 детей
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они вывели 20 детей, рассказал РИА Новости сотрудник игрового центра Егор.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС
сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин
подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший.
"Детей мы после того, как пожарная сигнализация сработала, мы собрали детей, собрали пледы, одели их в форму нашу, чтобы потом в случае чего найти, и сопроводили их по пожарной лестнице", - сказал он.
Сотрудник рассказал, что в момент ЧП в игровом центре находились 20 детей, но все они были под присмотром сотрудников.
"И, соответственно, каждый сотрудник, который вел профессию, повел детей к эвакуационному выходу", - добавил сотрудник.
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале